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Зимняя Олимпиада 2022: сборная Нидерландов по шорт-треку победила в женской эстафете

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Пекин, Воскресенье 13 февраля 2022 14:39
Зимняя Олимпиада 2022: сборная Нидерландов по шорт-треку победила в женской эстафете Фото: Сюзанн Шултинг (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошла женская эстафета на 3000 метров в шорт-треке.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финальном забеге приняли участие четыре команды: Южная Корея, Китай, Нидерланды и Канада.

Победительницами стали главные фаворитки соревнований – сборная Нидерландов. Помимо победы нидерландки установили олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала команда Кореи, а "бронзу" завоевали китаянки.

Результаты женской эстафеты:

"золото" – Нидерланды – 4:03,409

"серебро" – Южная Корея – 4:03,627

"бронза" – Китай – 4:03,863

Напомним, что французский биатлонист Кантен Фийон-Майе победил в гонке преследования.

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