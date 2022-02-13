Зимняя Олимпиада 2022: сборная Нидерландов по шорт-треку победила в женской эстафете
Фото: Сюзанн Шултинг (olympics.com)
На Олимпийских играх прошла женская эстафета на 3000 метров в шорт-треке.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финальном забеге приняли участие четыре команды: Южная Корея, Китай, Нидерланды и Канада.
Победительницами стали главные фаворитки соревнований – сборная Нидерландов. Помимо победы нидерландки установили олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала команда Кореи, а "бронзу" завоевали китаянки.
Результаты женской эстафеты:
"золото" – Нидерланды – 4:03,409
"серебро" – Южная Корея – 4:03,627
"бронза" – Китай – 4:03,863
Напомним, что французский биатлонист Кантен Фийон-Майе победил в гонке преследования.