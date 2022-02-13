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Олимпиада-2022: украинский дуэт фигуристов вошел в ТОП-20 и квалифицировался в произвольную программу

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Воскресенье 13 февраля 2022 02:10
Олимпиада-2022: украинский дуэт фигуристов вошел в ТОП-20 и квалифицировался в произвольную программу Фото: украинский дуэт фигуристов вошел в ТОП-20 и квалифицировался в произвольную программу (ufsf.com.ua)
Автор: Анна Полисученко

Фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин квалифицировались в произвольную программу Олимпийских игр. Они вошли в ТОП-20 лучших дуэтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой выступили с ритмичным танцем, прокат которого судьи оценили в 65,53 баллов. Украинские фигуристы получили самые высокие уровни за серию твиззлов и поддержку, но оценка остальных элементов была невысокой. Сумма за технику составила 35,44, а за компоненты - 30,09 баллов.

"Считаем, что сегодня выложились на все 100 процентов. Мы показали наш максимум. Для нас это уже вторые Игры, но и сейчас мы ехали, не совсем понимая всю ситуацию из-за коварных условий. Однако очень рады, что удалось выступить в командных соревнованиях. Дважды представлять родную страну на Олимпийских играх - это очень большой опыт и гордость. Также это прекрасный показатель, что уровень фигурного катания в Украине растет", - сообщили украинские фигуристы.

С произвольным танцем дуэты выступят 14 февраля.

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