ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Конькобежка Джексон принесла сборной США олимпийское "золото"

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 13 февраля 2022 16:53
Конькобежка Джексон принесла сборной США олимпийское "золото" Фото: Эрин Джексон (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег у женщин на 500 метров в конькобежном спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Среди 30 участниц определялась олимпийская чемпионка.

Быстрее всего дистанцию преодолела Эрин Джексон из США. Для которой это первая олимпийская медаль в карьере. Второй результат показала японка Такаги Михо. Третьей стала Ангелина Голикова из команды ОКС.

Результаты в конькобежном спорте:

"золото" – Эрин Джексон (США) – 37,04

"серебро" – Такаги Михо (Япония) – 37,12

"бронза" – Ангелина Голикова (ОКР) – 37,21

Напомним, венгр Шаоан Лю стал олимпийским чемпионом по шорт-треку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед