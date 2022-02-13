Конькобежка Джексон принесла сборной США олимпийское "золото"
Фото: Эрин Джексон (olympics.com)
На Олимпиаде в Пекине состоялся финальный забег у женщин на 500 метров в конькобежном спорте.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Среди 30 участниц определялась олимпийская чемпионка.
Быстрее всего дистанцию преодолела Эрин Джексон из США. Для которой это первая олимпийская медаль в карьере. Второй результат показала японка Такаги Михо. Третьей стала Ангелина Голикова из команды ОКС.
Результаты в конькобежном спорте:
"золото" – Эрин Джексон (США) – 37,04
"серебро" – Такаги Михо (Япония) – 37,12
"бронза" – Ангелина Голикова (ОКР) – 37,21
Напомним, венгр Шаоан Лю стал олимпийским чемпионом по шорт-треку.