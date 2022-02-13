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Олимпиада-2022: француз Фийон Майе триумфовал в биатлоне

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Пекин, Воскресенье 13 февраля 2022 13:46
Олимпиада-2022: француз Фийон Майе триумфовал в биатлоне Фото: Кентен Фийон Майе (AFP)
Автор: Антон Федорцив

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась гонка преследования в мужском биатлоне. На старт вышли три украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Точная стрельба на всех огневых рубежах обеспечила успех Кентену Фийону Майе. Француз благодаря отсутствию промахов отыграл отставание от Йоханнеса Бё. Норвежец из-за семи промахов финишировал только 5-м.

Зато его старший брат Тарьей Бё завоевал серебряную награду. Он лишь однажды попал в "молоко" и опередил на трассе представителя ОКР Эдуарда Латыпова. За россиянином – "бронза".

Украинцы отстреляться без промахов не сумели, потому заняли места за пределами топ-10. Лучшим снова стал Дмитрий Пидручный (5 промахов, 13-е место), а Артем Прима завершил гонку 18-м (6 промахов).

Однако лучшее впечатление произвел Антон Дудченко. Он стартовал 60-м, но с тремя промахами и хорошим ходом сумел подняться на солидное 23-е место.

Результаты биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

  1. Кентен Фийон Майе
  2. Тарьей Бё (+28,6)
  3. Эдуард Латыпов (+35,3)

...

13. Дмитрий Пидручный (+3:38,4)

18. Артем Прима (+3:52,3)

23. Антон Дудченко (+4:29,0)

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