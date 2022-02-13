Венгр Лю стал олимпийским чемпионом по шорт-треку

На Олимпийских играх прошел финальный забег у мужчин на 500 метров в шорт-треке.

В финале приняли участие пять спортсменов, представлявших пять разных сборных.

Самым быстрым оказался представитель Венгрии Шаоан Лю. Для которого это уже третья выигранная медаль в Пекине, до этого было две "бронзы". А на прошедших Играх Шаоан стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Результаты финала на 500 метров: