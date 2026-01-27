Окупанти дистанційно мінують Сумщину, а ЄС відмовляється від газу з РФ: новини за 26 січня

Путін не готовий до компромісу: в ISW назвали умови для поступок з боку Кремля

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для примусу Москви до поступок щодо України треба застосувати механізми додаткового тиску. Зокрема, через посилення військового потенціалу України, санкції та конфіскацію російських активів, а також обмеження доступу РФ до ресурсів для підтримки її довгострокових військових зусиль.

Українцям 40+ надсилатимуть запрошення на скринінг здоров'я: Свириденко назвала дату

Вже 31 січня українці віком 40+ почнуть отримуватимуть у "Дії" запрошення на скринінг здоров'я.

Прем'єр розповіла, що для долучення до програми зареєструвалися більш ніж 640 медзакладів. Вона зауважила, що пройти базовий комплекс обстежень можна буде в одному місці без потреби візиту до сімейного лікаря та пошуку направлень.

Рада ЄС остаточно схвалила поетапну заборону імпорту російського газу

Імпорт російського трубопровідного газу та СПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через 6 тижнів після набрання чинності регламентом. Чинні контракти матимуть перехідний період. Повна заборона набуде чинності для імпорту СПГ з початку 2027 року, а для імпорту трубопровідного газу - з осені 2027 року.

Перш ніж дозволити імпорт газу до ЄС, держави блоку перевірятимуть країну, де було видобуто газ.

Генсек НАТО наголосив на пріоритеті України у військових закупівлях ЄС

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не обмежуватися принципом "купуй європейське" й ставити потреби України вище правил у закупівлях озброєння.

За словами Рютте, ЄС має забезпечити максимальну гнучкість у використанні коштів, призначених для підтримки української армії, і не обмежувати себе політичними правилами закупівель.

ЄС готує нові санкції проти Росії з фокусом на енергетику та "тіньовий флот", - МЗС Німеччини

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії, який має обмежити її енергетичні доходи, нейтралізувати тіньовий флот і блокувати схеми обходу санкцій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що нові обмеження будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам Росії, які проявляються на морі, в повітрі та в кіберпросторі, і мають посилити захист критичної інфраструктури Європи.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані та інших об'єктів противника

Зокрема уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів у Донецьку та с. Солодководне (Запорізька область). Завдано ударів по пункту управління БпЛА ворожого підрозділу у районі Великої Новосілки на Донеччині та по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (Сумщина) та Колісниківки (Харківщина).

Зеленський назвав темпи відновлення енергетики незадовільними: треба діяти швидше

Президент провів спеціальний селектор щодо ситуації в регіонах із найбільшими проблемами в енергетиці - передусім у Києві та Київській області, а також у Харкові, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Найскладніша ситуація - в столиці. Понад 1200 багатоквартирних будинків у Києві досі без опалення, зокрема у Дарницькому районі та інших на лівому березі.

Росіяни дистанційно мінують Сумщину, скидаючи невеликі мішки з дронів

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення.

Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликають мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема