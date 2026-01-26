ua en ru
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві

Україна, Понеділок 26 січня 2026 15:23
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці по областях. Він назвав строки покращення ситуації незадовільними та закликав діяти швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Він зазначив, що заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах з найскладнішою ситуацією в енергетиці. Зокрема, в Києві та Київщині, Харкові та області, Чернігівській, Сумській, Дніпровській та Запорізькій областях.

Президент додав, що найбільше уваги приділили Києву, в якому обставини є "надзвичайно складними" - понад 1200 багатоповерхівок у столиці досі без опалення.

"Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними - треба діяти швидше", - йдеться у його заяві.

Зеленський зазначив, що було визначено порядок кроків, і зауважив, що вже сьогодні ввечері очікує доповіді щодо термінів їх можливої реалізації.

"Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного зв'язку", - заявив лідер країни.

Крім того, прем'єр-міністр та міністр фінансів отримали доручення проаналізувати можливості, зокрема, Києва екстрено закупити все, що необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова", - зазначив президент.

Ситуація з теплом у столиці

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни здійснили атаки на Київ за допомогою дронів та ракет. У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Зранку у неділю, 25 січня, до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. Зараз у Києві цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.

Володимир Зеленський Київ Україна Електроенергія
