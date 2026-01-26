Євросоюз офіційно відмовляється від російського газу: ухвалено остаточне рішення

Сьогодні, 26 січня, Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до ЄС з 1 січня 2027 року, трубопровідного газу з 30 вересня 2027 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Європейського Союзу.

У понеділок усі 27 країн-членів Євросоюзу ухвалили регламент про поетапне припинення імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу до ЄС.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та СПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання чинності регламентом. Чинні контракти матимуть перехідний період.

Такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки. Повна заборона набуде чинності для імпорту СПГ з початку 2027 року, а для імпорту трубопровідного газу - з осені 2027 року.

Перш ніж дозволити імпорт газу до Союзу, країни ЄС перевірятимуть країну, де було видобуто газ.

Недотримання нових правил може призвести до максимальних штрафів у розмірі щонайменше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб та щонайменше 40 мільйонів євро для компаній, щонайменше 3,5% від загального річного світового обороту компанії або 300% від передбачуваного обороту транзакцій.