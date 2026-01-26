Українцям 40+ надсилатимуть запрошення на скринінг здоров'я: Свириденко назвала дату
Вже 31 січня українці віком 40+ почнуть отримуватимуть у Дії запрошення на скринінг здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
"Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму", - йдеться у її дописі.
Прем'єр розповіла, що для долучення до програми зареєструвалися більш ніж 640 медзакладів. Вона зауважила, що пройти базовий комплекс обстежень можна буде в одному місці без потреби візиту до сімейного лікаря та пошуку направлень.
"Програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоров'я на ранніх етапах", - заявила Свириденко.
Як долучитися до програми
Українці отримають сповіщення у Дії через 30 днів після дня народження у 2026 році. Після підтвердження участі 2 000 гривень, які доступні для використання лише на Скринінг здоров'я 40+, протягом кількох днів надійдуть на Дія.Картку.
Українці, які не користуються Дією, через 30 днів після дня народження можуть відкрити картку в банку та звернутися у ЦНАП для оформлення участі у програмі.
Скринінг здоров'я 40+
Нагадаємо, українці можуть підключитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через "Дію" та отримати кошти на "Дія.Картку" ПриватБанку. Сума виплати становими 2000 гривень, гроші нарахують на картку протягом семи днів після активації.
