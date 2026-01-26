ЄС готує нові санкції проти Росії з фокусом на енергетику та "тіньовий флот", - МЗС Німеччини

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії, який має обмежити її енергетичні доходи, нейтралізувати тіньовий флот і блокувати схеми обходу санкцій.

Як пише РБК-Україна , про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже у понеділок, 26 січня, в Ризі.

Чиновник заявив, що нові обмеження будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам Росії, які проявляються на морі, в повітрі та в кіберпросторі, і мають посилити захист критичної інфраструктури Європи.

"Ми набагато сильніші та стійкіші, ніж хоче вірити Путін. Тому ми працюємо на повну над 20-м пакетом санкцій", - заявив міністр.

Тіньовий флот Росії як найбільша загроза

За словами Вадефуля, особливу небезпеку становить тіньовий флот Росії. Судна, які обходять санкції, не лише дозволяють агресору отримувати доходи, а й створюють серйозну загрозу для Балтійського узбережжя.

Вадефуль вказав на те, що часто це кораблі в поганому технічному стані з недостатньо підготовленими екіпажами і в разі аварії такого танкера узбережжя Балтійського моря можуть бути сильно забруднені - "існує загроза екологічної катастрофи, причому з серйозними економічними наслідками для всього туристичного сектору".

Для протидії цим загрозам ЄС планує посилити контроль над такими суднами, активніше застосовувати морське право та розширювати міжнародну співпрацю. Крім того, країни Балтійського регіону обмінюватимуться інформацією про діяльність тіньового флоту та власників суден, які порушують правила.

Вадефуль також запропонував активніше використовувати морське право проти суден з незрозумілим статусом прапора та зупиняти їх.

"Ми хочемо також діяти проти суден, чий статус прапора незрозумілий. Це передбачає і морське право. Ми мусимо зараз використовувати всі можливості морського права, щоб зупиняти такі судна", - підкреслив Вадефуль.

Міністр підкреслив, що нові санкції включатимуть не лише обмеження на енергетичні доходи Росії, а й заходи проти мереж обходу санкцій, що забезпечують функціонування тіньового флоту. Це, за його словами, має зменшити фінансові потоки агресора та підвищити безпеку регіону.