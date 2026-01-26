Путін не готовий до компромісу: в ISW назвали умови для поступок з боку Кремля

Кремль не висловлює жодних ознак того, що він готовий до реальних поступок чи пошуку компромісних рішень у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що США та Європа наразі не змогли спростувати "теорію перемоги" російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з даними аналітиків, Сполучені Штати та європейські партнери мають можливість змінити стратегічний розрахунок РФ.

Щоб змусити Москву піти на поступки, потрібно застосувати механізми додаткового тиску.

"Необхідні посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів для підтримки її довгострокових військових зусиль", - зазначають у повідомленні ISW.

Переговорна тактика РФ

Росія продовжує реалізацію стратегії, спрямованої на повне виснаження України перед можливими перемовинами. За даними аналітиків, окупанти мають на меті розділити енергосистему України на ізольовані "острови", щоб спричинити тривалий блекаут у ключових регіонах та паралізувати логістику ЗСУ.

Паралельно з енергетичним терором Кремль веде складну політичну гру на міжнародній арені. Зокрема, Москва намагається змусити адміністрацію Дональда Трампа відмовитися від підтримки України, висуваючи ультиматуми, що фактично вимагають капітуляції Києва.

Росія використовує загрозу повної руйнації української інфраструктури як важіль впливу, щоб схилити Вашингтон до припинення військової допомоги та визнання окупованих територій російськими.