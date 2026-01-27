Оккупанты дистанционно минируют Сумщину, а ЕС отказывается от газа из РФ: новости за 26 января

Путин не готов к компромиссу: в ISW назвали условия для уступок со стороны Кремля

Аналитики Института изучения войны считают, что для принуждения Москвы к уступкам в отношении Украины надо применить механизмы дополнительного давления. В частности, через усиление военного потенциала Украины, санкции и конфискацию российских активов, а также ограничение доступа РФ к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий.

Украинцам 40+ будут присылать приглашения на скрининг здоровья: Свириденко назвала дату

Уже 31 января украинцы в возрасте 40+начнут получать в "Дії" приглашения на скрининг здоровья.

Премьер рассказала, что для присоединения к программе зарегистрировались более 640 медучреждений. Она отметила, что пройти базовый комплекс обследований можно будет в одном месте без необходимости визита к семейному врачу и поиска направлений.

Совет ЕС окончательно одобрил поэтапный запрет импорта российского газа

Импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через 6 недель после вступления в силу регламента. Действующие контракты будут иметь переходный период. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027 года, а для импорта трубопроводного газа - с осени 2027 года.

Прежде чем разрешить импорт газа в ЕС, государства блока будут проверять страну, где был добыт газ.

Генсек НАТО отметил приоритет Украины в военных закупках ЕС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не ограничиваться принципом "покупай европейское" и ставить потребности Украины выше правил в закупках вооружения.

По словам Рютте, ЕС должен обеспечить максимальную гибкость в использовании средств, предназначенных для поддержки украинской армии, и не ограничивать себя политическими правилами закупок.

ЕС готовит новые санкции против России с фокусом на энергетику и "теневой флот", - МИД Германии

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, который должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать теневой флот и блокировать схемы обхода санкций.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что новые ограничения будут направлены на противодействие гибридным угрозам России, которые проявляются на море, в воздухе и в киберпространстве, и должны усилить защиту критической инфраструктуры Европы.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов противника

В частности поражены склады материально-технического обеспечения подразделений оккупантов в Донецке и с. Сладководное (Запорожская область). Нанесены удары по пункту управления БпЛА вражеского подразделения в районе Великой Новоселки в Донецкой области и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (Сумская область) и Колесниковки (Харьковская область).

Зеленский назвал темпы восстановления энергетики неудовлетворительными: надо действовать быстрее

Президент провел специальный селектор по ситуации в регионах с наибольшими проблемами в энергетике - прежде всего в Киеве и Киевской области, а также в Харькове, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Самая сложная ситуация - в столице. Более 1200 многоквартирных домов в Киеве до сих пор без отопления, в частности в Дарницком районе и других на левом берегу.

Россияне дистанционно минируют Сумщину, сбрасывая небольшие мешки с дронов

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения.

Из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призывают жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам, в частности