Головна » Новини » Війна в Україні

Генсек НАТО наголосив на пріоритеті України у військових закупівлях ЄС

Євросоюз, Понеділок 26 січня 2026 20:06
Генсек НАТО наголосив на пріоритеті України у військових закупівлях ЄС Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не обмежуватися принципом "купуй європейське" й ставити потреби України вище правил у закупівлях озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте на засіданні оборонного комітету Європейського парламенту.

За словами Рютте, ЄС має забезпечити максимальну гнучкість у використанні коштів, призначених для підтримки української армії, і не обмежувати себе політичними правилами закупівель.

"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України. Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", - наголосив генсек НАТО.

Він підкреслив, що розуміє прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість і визнав це життєво важливим напрямком.

"Але наразі вона не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра. Тому, просуваючи цю позику, я закликаю вас, будь ласка, ставити потреби України на перше місце", - заявив Рютте.

Генсек НАТО уточнив, що закупівля озброєння в Європі або в Україні має залишатися пріоритетом, якщо така можливість існує.

"Але всі ми знаємо, що без постачання озброєння зі США ми не зможемо втримати Україну в боротьбі. Буквально: ні, не зможемо", – сказав він.

Як приклад Рютте навів американські системи протиповітряної оборони, які відіграють ключову роль у захисті українських міст.

"США нині надають необхідні перехоплювачі, щоб щоночі збивати якомога більше ракет, які летять на Київ, Харків та інші міста", - зазначив він.

На завершення генсек НАТО наголосив на тісній координації між Альянсом і Європейським Союзом у підтримці України.

"НАТО та ЄС зараз працюють пліч-о-пліч, як у Брюсселі, так і в Києві, щоб допомогти Україні. Координація військової допомоги, навчання Збройних сил України та розвиток оборонної промисловості - усе це взаємодоповнює одне одного, і нам потрібно продовжувати цю роботу", - підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, Пентагон представив нову Стратегію національної оборони США на 2026 рік, у якій головний акцент зроблено на внутрішню безпеку, тоді як підтримка союзників у Європі буде більш обмеженою.

Що ж стосується ЄС, то на думку президента України Володимира Зеленського, Європа досі не знає, як ефективно себе захистити.

Зеленський впевнений, що НАТО без США навіть не захистить членів Альянсу.

