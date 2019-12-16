Окончательная ликвидация УПЦ КП и заявление Кремля: новости за выходные

В Кремле назвали условие изменения минских соглашений, предстоятель Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ, в Украине начался второй этап пробной переписи населения. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 декабря, - в материале РБК-Украина

В Кремле назвали условие изменения минских соглашений

В Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков заявил, что это необходимо в случае проведения «прямого диалога» между Киевом и "ДНР" с "ЛНР". По его словам, если же стороны захотят изменить соглашения, то эксперты из Киева должны сесть "в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР"" и только в таком случае, заявили в Кремле, работать над "некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер".

Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Об этом в Facebook сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

В частности, Зоря сообщил о первых новостях с архиерейского Собора ПЦУ, который посвящен годовщине создания новой церкви. "На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - отметил он.

Зеленский ищет новых контактов с Трампом, - NYT

Союзники президента Украины Владимира Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи. Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что Зеленский и его команда пытаются разными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой, которая заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против "Северного потока-2".

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

В субботу, 14 декабря, в Украине начался второй этап пробной переписи населения, которую проводят в двух районах Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы статистики в Facebook.

Как сообщается, второй этап пробной переписи населения в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине будет проходить с 14 по 23 декабря 2019 года.

Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибли 16 людей, 20 пострадали

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 человек, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

На острове работает команда спасателей, однако из-за того, что вулкан продолжает извергаться, оставаться на острове опасно. Поэтому в воскресенье спасатели смогли пробыть там только в течение 75 минут.

Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира: громкое заявление вызвало ажиотаж

Украинский боксер Василий Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Слова Ломаченко приводит ESPN.

Василий Ломаченко вызвал Лопеса на бой в апреле предстоящего года.

Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом

Погода в Украине с 16 по 20 декабря будет напоминать по температурным показателям середину октября. Синоптики предупреждают о температурных аномалиях в стране – вторая половина декабря будет "жаркой" для нашего климатического региона.

В среднем температура будет колебаться на уровне +9… +15 градусов.