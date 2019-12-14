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Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ        

Новости » Политика     14.12.2019 - 11:52
Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ        
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ юридически ликвидированы

На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ. Об этом в Facebook сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

В частности, Зоря сообщил о первых новостях с архиерейского Собора ПЦУ, который посвящен годовщине создания новой церкви.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - отметил он.

Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ        

Напомним, в ноябре Шестой апелляционный суд Киева разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. До этого юристы религиозной организации пытались помешать процессу.

Отметим, после создания ПЦУ бывший предстоятель Киевского патриархата Филарет пошел против решений Объединительного собора и фактически попытался восстановить деятельности своей УПЦ. Однако подавляющее большинство иерархов осталась в составе новой церкви, поэтому влияние Филарета ограничилось несколькими приходами, в том числе в Киеве. В итоге ПЦУ все же разрешила Филарету пожизненно проводить богослужения во Владимирском соборе, а также официально считает его своим архиереем.

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