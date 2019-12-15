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Зеленский ищет новых контактов с Трампом, - NYT

Новости » Политика     15.12.2019 - 13:08
Зеленский ищет новых контактов с Трампом, - NYT
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против "Северного потока-2"

Союзники президента Украины Владимира Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи. Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что Зеленский и его команда пытаются разными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой, которая заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против "Северного потока-2".

По данным издания, Зеленский все еще сильно зависит от американской помощи. Он сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Издание пишет, что даже визит Зеленского в Белый дом, если он состоится, рискует стать не столько триумфом для Зеленского, сколько большим поклоном Трампу. Он мог бы привести это как доказательство того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

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