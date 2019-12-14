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ПЦУ проводит Собор, посвященный годовщине создания новой церкви

Новости » Политика     14.12.2019 - 11:20
ПЦУ проводит Собор, посвященный годовщине создания новой церкви
Фото: Объединительный собор 2018 года (РБК-Украина)

Собор проходи в Софии Киевской

В Софии Киевской начался Архиерейский собор Православной церкви Украины, посвященный годовщине создания новой церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратия Зори.

По словам Зори, сейчас в Митрополичьих палатах Святой Софии проходит Архиерейский собор Православной церкви Украины. В соборе принимает участие весь епископат ПЦУ.

Фото: Собор ПЦУ (facebook.com/yevstr)

Напомним, в октябре прошлого года Константинопольский патриархат объявил об отмене решения о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, что открыло дорогу к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Официальное учреждение Православной церкви Украины состоялось 15 декабря 2018 года в ходе Объединительного собора с участием иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двух иерархов УПЦ Московского патриархата.

Согласно принятому уставу, ПЦУ возглавляет предстоятель с титулом "Митрополит Киевский и всея Украины". С 15 декабря 2018 года на этом посту находится митрополит Епифаний (Думенко).

На сегодня новую церковь помимо Константинополя официально признали Элладская и Александрийская церкви. Ожидается, что следующими будут Болгарская церковь и Церковь Чешских земель и Словакии.

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