ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 300 немецких компаний могут попасть под санкции США из-за "Северного потока-2"

Новости » Политика     14.12.2019 - 17:29
Более 300 немецких компаний могут попасть под санкции США из-за "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Санкции против "Северного потока-2" являются плохой новостью для немецкой экономики

Из-за намерения Соединенных Штатов ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" в немецком бизнесе растет беспокойство. Об этом заявил руководитель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер в комментарии сети Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

По его словам, санкции против "Северного потока-2" являются плохой новостью для немецкой экономики.

Экстерриториальные санкции, которые влияют на союзную страну Траер назвал "очень необычным поведением". В реализации проекта "Северный поток-2" участвуют, по его данным, около 350 немецких компаний, которым теперь приходится беспокоиться о своем бизнесе.

К этому добавляется растущая обеспокоенность дальнейшей эскалации торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках" - прогнозирует Траер.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" вмешательством в европейскую энергетическую политику. Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Вашингтоне.

Кроме того, в российском МИД заявили, что санкции США в отношении российских газопроводов не остановят их строительство. По словам представителей Кремля, Вашингтон якобы делает все, чтобы испортить отношения с Москвой.

США заверили Украину в санкциях против "Северного потока-2" В МИД РФ утверждают, что "Северный поток-2" не является политическим проектом
Новости Украины Северный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь