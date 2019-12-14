Более 300 немецких компаний могут попасть под санкции США из-за "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Санкции против "Северного потока-2" являются плохой новостью для немецкой экономики

Из-за намерения Соединенных Штатов ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" в немецком бизнесе растет беспокойство. Об этом заявил руководитель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер в комментарии сети Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

По его словам, санкции против "Северного потока-2" являются плохой новостью для немецкой экономики.

Экстерриториальные санкции, которые влияют на союзную страну Траер назвал "очень необычным поведением". В реализации проекта "Северный поток-2" участвуют, по его данным, около 350 немецких компаний, которым теперь приходится беспокоиться о своем бизнесе.

К этому добавляется растущая обеспокоенность дальнейшей эскалации торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках" - прогнозирует Траер.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" вмешательством в европейскую энергетическую политику. Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Вашингтоне.

Кроме того, в российском МИД заявили, что санкции США в отношении российских газопроводов не остановят их строительство. По словам представителей Кремля, Вашингтон якобы делает все, чтобы испортить отношения с Москвой.