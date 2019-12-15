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В Кремле назвали условие изменения минских соглашений

Новости » Политика     15.12.2019 - 15:29
В Кремле назвали условие изменения минских соглашений
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей М)

В РФ считают, что изменение соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с "ЛДНР"

В Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков заявил, что это необходимо в случае проведения «прямого диалога» между Киевом и "ДНР" с "ЛНР". По его словам, если же стороны захотят изменить соглашения, то эксперты из Киева должны сесть "в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР"" и только в таком случае, заявили в Кремле, работать над "некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер".

Напомним, ранее Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.

Добавим, ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщал, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минских договоренностях к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

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