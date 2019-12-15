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В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения

Новости » Общество     15.12.2019 - 12:37
В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения
Иллюстративное фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Перепись в двух районах Киевской области будут проводить до 23 декабря

В субботу, 14 декабря, в Украине начался второй этап пробной переписи населения, которую проводят в двух районах Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы статистики в Facebook.

Как сообщается, второй этап пробной переписи насления в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине будет проходить с 14 по 23 декабря 2019 года.

В течение данного периода жители этих районов могут предоставить информацию переписчику, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить отделение переписи. В Госстате отметили, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Напомним, 1 декабря в двух районах Киевской области стартовала пробная перепись населения. Пробная перепись это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Опрос в онлайн-режиме продолжался в течение 10 дней.

Также РБК-Украина писало, в государственном бюджете Украины на 2020 год правительство заложило средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.

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