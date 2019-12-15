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Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 15

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 01:31
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 15
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Тела еще двух человек не нашли, они считаются пропавшими без вести

В Новой Зеландии в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло количество жертв. Об этом передает "Радио Свобода".

Отмечается, что на данный момент известно уже о 15 погибших, поскольку в субботу в больнице умер один человек, который пострадал от вулкана. По данным полиции, еще двое человек считаются пропавшими без вести, поскольку их тела не найдены.

Для поисков на остров отправилась команда спасателей. Они смогут там находиться не более 75 минут.

По информации Министерства здравоохранения страны, в больницах Новой Зеландии находятся 14 пострадавших, 10 - в критическом состоянии. Еще 13 пострадавших транспортировали в Австралию.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Для поиска погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии привлекли водолазов Полиция считает мертвыми пропавших при извержении вулкана в Новой Зеландии
Новости Украины вулканНовая Зеландияизвержение
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