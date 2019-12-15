Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибли 16 людей, 20 пострадали

Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Вулкан в Новой Зеландии продолжает извергаться, оставаться на острове опасно

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 людей, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

На острове работает команда спасателей, однако из-за того, что вулкан продолжает извергаться, оставаться на острове опасно. Поэтому в воскресенье спасатели смогли пробыть там только в течение 75 минут.

"Могу сказать, что в этом районе мы не обнаружили никаких других тел", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии.

По информации Министерства здравоохранения страны, в больницах Новой Зеландии находятся около 20 пострадавших, 10 - в критическом состоянии. Еще 13 пострадавших транспортировали в Австралию.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, п'ять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.