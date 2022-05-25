Оккупанты захватили Светлодарск, а в Венгрии вводят ЧП из-за войны в Украине: новости за 24 мая

Российские войска вошли в Светлодарск, в Венгрии вводят чрезвычайное положение из-за войны в Украине, экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о коррупции и госизмене. Подробнее о том, что произошло во вторник, 24 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Рамштайн-2. Резников анонсировал "приятные сюрпризы" в поставках оружия

Киев ожидает поставок в оборонке, которые значительно усилят нашу армию и будут неприятными для врага. Это обсудили на второй онлайн-встрече Контактной группы в поддержку Украины (Рамштайн-2). Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, наша Украина уже получила подтверждение относительно усиления нашей береговой обороны. В частности речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon.

Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС, - Рютте

Шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl.

Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте, слишком многим странам ЕС не нравится идете предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

Из-за войны в Украине. В Венгрии вводят чрезвычайное положение

С полуночи среды, 25 мая, в Венгрии вводят чрезвычайное положение. Такое решение было принято сразу после формирования нового правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Виктора Орбана.

"Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", - заявил он.

Додон задержан по делу о коррупции и госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа.

Сообщается, что вместе с Додоном задержали его кума Петра Мериняну, который пытался уничтожить улики в деле против экс-президента.

В Украину ворвутся грозы и штормовой ветер

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет портиться. Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер, а следом за ними придет очередное похолодание.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.