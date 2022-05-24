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Около 200 тел нашли под завалами многоэтажки в Мариуполе, - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 24 мая 2022 12:48
Около 200 тел нашли под завалами многоэтажки в Мариуполе, - советник мэра Фото: около 200 тел нашли под завалами многоэтажки в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Речь идет о доме в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышно почти во всем квартале", - написал Андрющенко.

Он также сообщил, что из-за введения работ по захоронению и эксгумации так называемой "Государственной корпорации "Ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлен.

"Для "официального" бесплатного перезахоронения надо дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг" выдав что тело погибшего найдено только или согласиться на запись видео, где заявитель скажет что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов (на фото) город превратился в сплошное кладбище", - отметил Андрющенко.

Фото: около 200 тел нашли под завалами многоэтажки в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, как рассказала омбудсмен Людмила Денисова, Мариуполь, в результате боевых действий, находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города.

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