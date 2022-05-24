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Российские войска вошли в Светлодарск, - местная ВГА

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Светлодарск, Вторник 24 мая 2022 14:49
Российские войска вошли в Светлодарск, - местная ВГА Фото: на здание горсовета Светлодарска установили российский флаг (WarDonbass)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область). Оккупанты установили российский флаг на здание городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Как заявил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, город захвачен российскими войсками.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, - ред.) на административном здании", - отметил он.

По его словам, по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

Отметим, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российское наступление на Донбассе беспощадной битвой и призвал западных партнеров быстрее поставлять оружие.

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