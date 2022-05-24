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Худшая ситуация за восемь лет. В Луганской области войска РФ усилили обстрелы, - глава ОВА

Новина українською →
Луганская область, Вторник 24 мая 2022 21:15
Худшая ситуация за восемь лет. В Луганской области войска РФ усилили обстрелы, - глава ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Иван Носальский

Российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Становится только хуже. То, что делают рашисты - это трудно описать словами. Орки убивают наши города, уничтожают все вокруг. Северодонецк - едва жив. Областной центр забросали авиабомбами", - рассказал Гайдай.

При этом он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация полностью простреливается. Там уже работают вражеские ДРГ.

"Россия стянула в область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской громаде.

Также мы писали, что российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

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