Худшая ситуация за восемь лет. В Луганской области войска РФ усилили обстрелы, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Становится только хуже. То, что делают рашисты - это трудно описать словами. Орки убивают наши города, уничтожают все вокруг. Северодонецк - едва жив. Областной центр забросали авиабомбами", - рассказал Гайдай.

При этом он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация полностью простреливается. Там уже работают вражеские ДРГ.

"Россия стянула в область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие", - добавил глава Луганской ОВА.