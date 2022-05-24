Рамштайн-2. Резников анонсировал "приятные сюрпризы" в поставках оружия

Киев ожидает поставок в оборонке, которые значительно усилят нашу армию и будут неприятными для врага. Это обсудили на второй онлайн-встрече Контактной группы в поддержку Украины (Рамштайн-2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Facebook.

По его словам, наша Украина уже получила подтверждение относительно усиления нашей береговой обороны. В частности речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon.

"Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощность украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом - впоследствии", - написал Резников.

Напомним, вчера состоялась онлайн-встреча в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине.

Так, по итогам которой, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним. А в целом после встречи было объявлено новые пакеты помощи, включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники.

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