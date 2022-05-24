Украина вряд ли скоро станет кандидатом на вступление в ЕС, - Рютте
Шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl.
Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте, слишком многим странам ЕС не нравится идете предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.
"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление члены и ей сообщат, сколько шагов еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - добавил Рютте.
Также сообщается, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Но премьер подчеркивает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул европейских партнеров в колебании с предоставлением статуса кандидата на вступление в ЕС.
Он также заявил, что любые заменители этого статуса покажут второсортное отношение Европы к Украине.
Европейские лидеры заявляли, что будут рассматривать этот вопрос на саммите в июне. Официальный Киев рассчитывает на получение статуса страны-кандидата.
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