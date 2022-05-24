Додон задержан по делу о коррупции и госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на deschide.md .

Сообщается, что вместе с Додоном задержали его кума Петра Мериняну, который пытался уничтожить улики в деле против экс-президента.

Напомним, сегодня утром антикоррупционные органы Молдовы совместно со спецслужбами провели обыски у Додона по делу о пассивной коррупции, финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

Обыски проводились в рамках так называемого дела "кулек". Речь идет о видео от 2019 года из штаб-квартиры Демократической партии, на котором олигарх Влад Плахотнюк передает Додону, предположительно, пакет с деньгами. На видео тогдашний президент отказывался брать пакет и просил передать его другим членам Партии социалистов. Средства предназначались для выплаты вознаграждения членам ПСРМ.

Видео компромата на Додона появилось в публичном доступе в 2020 году.

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