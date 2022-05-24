Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления России в Украине

В Минобороны России прокомментировали замедление наступления войск в Украине. Там объяснили, что делают это "сознательно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, российские войска якобы создают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины".

"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - сказал Шойгу.

Стоит отметить, что российские войска уже который день подряд не пускают мирных жителей эвакуироваться с оккупированных территорий в Запорожье, из-за чего в очередь на город уже выстроились около 400 автомобилей.

Добавим, по словам мэра Херсона Игоря Колыхаева, безопасных выездов из оккупированного города сейчас также нет.

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