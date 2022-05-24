Из-за войны в Украине. В Венгрии вводят чрезвычайное положение
С полуночи среды, 25 мая, в Венгрии вводят чрезвычайное положение. Такое решение было принято сразу после формирования нового правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Виктора Орбана.
"Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", - заявил он.
По словам Орбана, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.
"Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен", - объяснил он причины такого решения он.
Орбан пообещал держать граждан в курсе принимаемых правительством решений.
Как сообщалось, парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана главой правительства страны. Политик получил этот пост пятый раз подряд.
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