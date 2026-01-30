"Вся справа в грошах": Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027 році, аби відкрити їй доступ до бюджету Союзу з 2028 року.
Як пише РБК-Україна, такий висновок можна зробити з поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.
За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році. На його думку, такий поспіх пов’язаний з початком нового семирічного бюджетного циклу Євросоюзу у 2028 році.
"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році", - заявив Орбан.
Він стверджує, що в такому разі фінансування отримає Україна коштом інших країн-членів.
"Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", - сказав прем’єр Угорщини.
Орбан також наголосив, що час для вступу України, на його думку, обмежений саме рамками бюджетного циклу.
"Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету", - додав він.
Крім того, прем’єр Угорщини вкотре повторив свою позицію проти членства України в Євросоюзі. Зокрема, він заявив, що Україна нібито не посилить безпеку Європи.
"Україна не може захистити Європу від Росії", - сказав Орбан, додавши, що вступ України, на його переконання, "втягне нас у війну".
На його думку, фінансову допомогу Україні слід переорієнтувати на внутрішні потреби країн ЄС.
"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн", - заявив він.
Водночас Орбан окреслив власне бачення європейської безпеки.
"Наша лінія оборони проти Росії - це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", - підсумував угорський прем’єр.
@PM_ViktorOrban: Brussels has a written plan to admit Ukraine to the EU by 2027 so it can receive money from the next seven-year EU budget. That money would be taken from Central Europeans, including Hungarians. pic.twitter.com/OJedXrRfN8— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 30, 2026
Вступ України до Євросоюзу
Нагадаємо, що Україна подала офіційну заявку на членство в Євросоюз у лютому 2022 року. Уже в червні того ж року країні присвоїли статус кандидата, а у грудні 2023-го ЄС офіційно розпочав переговори про вступ.
Щоб стати повноправним членом ЄС, Україні потрібно узгодити своє законодавство з європейськими стандартами, завершити реформи у сфері правосуддя та економіки та отримати одностайну підтримку всіх 27 країн ЄС.
15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України, однак не всі країни згодні на пришвидшену процедуру вступу України до Євросоюзу.
Так, мирний план США передбачає прискорене приєднання України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року.
Однак міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель скептично ставиться щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів.