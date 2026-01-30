ua en ru
"Вся справа в грошах": Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

П'ятниця 30 січня 2026 17:52
UA EN RU
"Вся справа в грошах": Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027 році, аби відкрити їй доступ до бюджету Союзу з 2028 року.

Як пише РБК-Україна, такий висновок можна зробити з поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році. На його думку, такий поспіх пов’язаний з початком нового семирічного бюджетного циклу Євросоюзу у 2028 році.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році", - заявив Орбан.

Він стверджує, що в такому разі фінансування отримає Україна коштом інших країн-членів.

"Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", - сказав прем’єр Угорщини.

Орбан також наголосив, що час для вступу України, на його думку, обмежений саме рамками бюджетного циклу.

"Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету", - додав він.

Крім того, прем’єр Угорщини вкотре повторив свою позицію проти членства України в Євросоюзі. Зокрема, він заявив, що Україна нібито не посилить безпеку Європи.

"Україна не може захистити Європу від Росії", - сказав Орбан, додавши, що вступ України, на його переконання, "втягне нас у війну".

На його думку, фінансову допомогу Україні слід переорієнтувати на внутрішні потреби країн ЄС.

"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн", - заявив він.

Водночас Орбан окреслив власне бачення європейської безпеки.

"Наша лінія оборони проти Росії - це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", - підсумував угорський прем’єр.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, що Україна подала офіційну заявку на членство в Євросоюз у лютому 2022 року. Уже в червні того ж року країні присвоїли статус кандидата, а у грудні 2023-го ЄС офіційно розпочав переговори про вступ.

Щоб стати повноправним членом ЄС, Україні потрібно узгодити своє законодавство з європейськими стандартами, завершити реформи у сфері правосуддя та економіки та отримати одностайну підтримку всіх 27 країн ЄС.

15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України, однак не всі країни згодні на пришвидшену процедуру вступу України до Євросоюзу.

Так, мирний план США передбачає прискорене приєднання України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року.

Однак міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель скептично ставиться щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів.

