У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори та референдум в Україні
В ОП відреагували на матеріал Financial Times про те, що Україна нібито оголосить про проведення виборів та референдуму вже 24 лютого. На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в президентському оточенні.
Читайте також: Зеленський назвав умови для виборів в Україні під час війни.
"Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори - ред.)", - сказав коротко виданню співрозмовник, коментуючи матеріал Financial Times.
Що написало FT про вибори та референдум в Україні
Видання Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, а також осіб, "обізнаних із ситуацією", написало, що президент Володимир Зеленський нібито може в лютому оголосити про проведення виборів та референдуму щодо мирної угоди.
Мовляв, Київ почав планування президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з РФ після тиску з боку США.
За словами співрозмовників видання, Зеленський буцімто має намір оголосити про це 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
У матеріалі стверджується, що адміністрація президента США Дональда Трампа зажадала від України провести обидва голосування до 15 травня, пригрозивши інакше позбавити Україну гарантій безпеки.
Підготовка до виборів в Україні
Нагадаємо, після заяв Трампа про необхідність виборів Зеленський зазначив, що їх можна буде провести через 60-90 днів після забезпечення безпеки та внесення змін до законодавства.
Серед головних викликів - безпека виборців, участь військових, голосування українців за кордоном і облік внутрішньо переміщених осіб.
Проведення виборів в Україні також входить до 20-пунктного мирного плану.
В Україні вже працюють над механізмом голосування в умовах війни або після її завершення. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що спеціальний закон буде одноразовим і має гарантувати безпечність та демократичність процесу.
Для підготовки створено робочу групу, яка вже провела два засідання, однак конкретних рішень поки немає. Свої пропозиції раніше підготувала і ЦВК.
Комісія також відновила Держреєстр виборців: наразі в ньому близько 33 млн осіб, з яких 5-7,5 млн перебувають за кордоном, а понад 1,4 млн не мають офіційної реєстрації.
У фракції "Слуга народу" називали кінець лютого внутрішнім орієнтиром для підготовки законопроєкту. Сам Зеленський уточнив, що строки залежать від переговорів.