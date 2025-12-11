Оформление ДТП через "Дію": когда запустят сервис для водителей и как он будет работать
Недавно Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит запустить в приложении "Дія" полный цикл оформления водителями европротоколов - в случае незначительного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и без вызова полиции.
Подробнее о том, когда водители получат возможность зафиксировать ДТП без вызова полиции и лишних бумаг и как именно будет работать оформление европротокола в "Дії", - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Когда в "Дії" появится оформление европротокола и как будет работать
Сегодня утром премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила гражданам, что накануне правительство приняло постановление, которое дает возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении "Дія".
"Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы - сразу на месте происшествия", - объяснила она в своем Telegram.
Глава правительства добавила, что "Дія" автоматически будет подтягивать все необходимые данные из государственных реестров:
- информацию о водительских документах;
- техпаспорте;
- страховании.
"Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дія.Підпис", - поделилась Свириденко.
В завершение она отметила, что статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дії" - без поездок в страховую и дополнительных обращений.
"Новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - подытожила премьер-министр.
Публикация Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Между тем первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что оформление европротокола в "Дії" добавит еще больше удобства для водителей.
Он подтвердил, что сервис оформления европротокола в "Дії" появится в первом квартале 2026 года.
Кроме того, чиновник напомнил, что европротокол - это упрощенная процедура оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) без необходимости вызова полиции.
Он добавил, что это позволяет водителям самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП.
При этом всегда существует риск ошибки при внесении данных в бумажном или электронном варианте, что создаст проблемы для выплаты страховки.
"Мы сделали процесс удобным и подключили реестры - и уже вскоре на заполнение европротокола нужно будет всего несколько кликов", - написал Федоров в своем Facebook.
Согласно его информации, все будет работать "очень просто". Для оформления европротокола нужно будет:
- сформировать сообщение о ДТП в "Дія";
- получить заполненные "Дієй" данные из реестров (что устранит риск ошибки при заполнении заявления);
- добавить фото;
- выбрать схему, место, дату и время;
- получить согласование другого участника;
- подписать заявление "Дія.Підпис" (который гарантирует юридическую силу).
"Статус рассмотрения европротокола будет отслеживаться в "Дії" в режиме реального времени. А автоматическая проверка данных в реестрах сделает невозможным ситуацию, когда в выплате отказывают из-за ошибки в фамилии или номере авто", - подытожил министр.
Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Напомним, ранее в полиции рассказали водителям про порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) - как правильно действовать, чтобы не иметь потом проблем.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине планируют усилить ответственность для "серийных нарушителей" правил дорожного движения (ПДД).
Читайте также, когда буксировка транспортного средства может закончиться ДТП и штрафом.