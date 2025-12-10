ua en ru
Головна » Життя » Зміни

В Україні дозволили оформляти ДТП через "Дію"

Київ, Середа 10 грудня 2025 18:58
В Україні дозволили оформляти ДТП через "Дію" Ілюстративне фото: українцям можна буде оформити ДТП через Дію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці зможуть оформляти дорожньо-транспортні пригоди через застосунок "Дія". Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За його словами, рішення уряду передбачає, що через застосунок "Дія" можна буде оформляти європротокол.

При цьому повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме таку саму силу, як і в паперовому форматі.

Оформлення європротоколу

Нагадаємо, в Україні оформити європротокол під час ДТП можна, якщо немає постраждалих, сума збитку не перевищує 150 000 грн, водії згодні з винуватцем і відсутні суперечки.

Спочатку необхідно обмінятися даними: ПІБ, адреса, телефон, серія і номер водійського посвідчення, техпаспорта автомобіля, дані страхової компанії та номер поліса ОСЦПВ.

Потім фіксують ДТП: роблять фото пошкоджень і місця події, за необхідності малюють схему або використовують бланк європротоколу, зазначають свідків.

Після цього заповнюють європротокол, зазначаючи дату, час, місце, погодні умови, опис пригоди та пошкоджень, схему ДТП, і підписують разом з іншим водієм.

Потім документ потрібно передати в страхову компанію протягом 3 робочих днів, після чого страхова оцінює збиток і виплачує компенсацію.

До слова, раніше Патрульна поліція Києва попереджала про те, що в разі аварії обов'язково оформляти її через протокол або викликати поліцію.

Після ДТП поліцейські радять: зупинитися і залишатися на місці події, перевірити наявність травмованих і викликати "швидку" за необхідності, викликати правоохоронців.

