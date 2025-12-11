ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа

Четвер 11 грудня 2025 09:59
UA EN RU
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа Фото: ЗМІ дізнались деталі відповіді України на мирний план Трампа (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна вчора, 10 грудня, передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній проект американського мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними джерел видання, оновлений варіант договору американській стороні, а саме Джареду Кушнеру, надіслав секретар РНБО Рустем Умєров.

Український чиновник заявив, що відповідь містить коментарі та запропоновані поправки, "щоб зробити все це здійсненним".

Українці надіслали свою відповідь США після кількох днів консультацій зі своїми європейськими союзниками, головним чином з країнами E3 (Британія, Франція та Німеччина).

Зазначається, що українська відповідь містить нові ідеї щодо вирішення таких спірних питань, як майбутнє територій та Запорізької АЕС.

Український чиновник у коментарі виданню також заявив, що високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч у четвер, щоб продовжити обговорення конкретних частин мирного плану США.

Нова версія мирного плану

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції.

Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умєров.

Планувалось, що Україна і Європа розроблять оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

Раніше глава української держави наголошував, що оновлений мирний план хочуть передати США вже найближчим часом. Його зміст залишається в секреті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Рустем Умєров мирний план США
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень