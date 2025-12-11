Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа

Україна вчора, 10 грудня, передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній проект американського мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Український чиновник у коментарі виданню також заявив, що високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч у четвер, щоб продовжити обговорення конкретних частин мирного плану США.

Зазначається, що українська відповідь містить нові ідеї щодо вирішення таких спірних питань, як майбутнє територій та Запорізької АЕС.

Українці надіслали свою відповідь США після кількох днів консультацій зі своїми європейськими союзниками, головним чином з країнами E3 (Британія, Франція та Німеччина).

Український чиновник заявив, що відповідь містить коментарі та запропоновані поправки, "щоб зробити все це здійсненним".

За даними джерел видання, оновлений варіант договору американській стороні, а саме Джареду Кушнеру, надіслав секретар РНБО Рустем Умєров.

Нова версія мирного плану

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції.

Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умєров.

Планувалось, що Україна і Європа розроблять оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

Раніше глава української держави наголошував, що оновлений мирний план хочуть передати США вже найближчим часом. Його зміст залишається в секреті.