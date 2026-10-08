Оформити Європротокол тепер можна в "Дії": як це зробити та які умови
Українці отримали можливість оформляти Європротокол при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) онлайн - у застосунку "Дія". Але зробити це можна лише за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Telegram.
Що потрібно для оформлення Європротоколу в "Дії"
У четвер, 8 жовтня, урядовець повідомив, що відтепер оформити Європротокол при незначних ДТП можна у застосунку "Дія".
"Без паперів і зайвого очікування. Уся процедура - в смартфоні", - наголосив Вигівський.
Він пояснив, що в такому випадку:
- дані перевіряються автоматично;
- оформлений Європротокол - одразу передається страховим компаніям.
В яких випадках Європротокол можна оформити в "Дії"
За даними міністра внутрішніх справ, онлайн-оформлення Європротоколу доступне лише у випадку:
- ДТП за участі двох автомобілів;
- якщо відсутні загиблі або травмовані;
- якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування.
"Це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг", - констатував Вигівський.
Він уточнив, що МВС - разом із Міністерством цифрової трансформації, Національною поліцією та Моторним (транспортним) страховим бюро України (або МТСБУ) "вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв".
"Продовжуємо працювати задля того, щоб взаємодія з державою була простою та зрозумілою", - підсумував очільник Міністерства внутрішніх справ.
Як оформити Європротокол у застосунку "Дія"
У прес-службі "Дії" нагадали, що Європротокол - це простий спосіб оформити ДТП без виклику поліції.
Тобто водії самостійно фіксують обставини аварії та передають відповідні дані.
Щоб оформити Європротокол у "Дії", потрібно:
- оновити застосунок "Дія";
- зайти в нього та перейти до розділу "Сервіси";
- обрати "Водієві" та перейти до послуги "Європротокол";
- перевірити всі дані (інформація про водіїв, автівки та страхові поліси підтягнеться з державних реєстрів автоматично);
- заповнити деталі ДТП;
- додати фото пошкоджених авто на місці ДТП;
- отримати згоду та підпис другого водія - через QR-код або сповіщення в "Дії";
- підписати документ "Дія.Підпис" та надіслати.
"Після успішного підписання обома сторонами "Дія" автоматично передає Європротокол до МТСБУ, а згодом МТСБУ передає в страхові компанії", - пояснили водіям.
Далі громадянам порадили зв'язатись зі своєю страховою компанією - щоб отримати подальші інструкції.
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Хто може скористатися такою онлайн-послугою
Перед оформленням Європротоколу українцям порадили переконатись у тому, що:
- учасники ДТП - лише два авто;
- у результаті події немає травмованих людей;
- обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
- обоє водіїв мають чинні поліси ОСЦПВ (обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності);
- обоє водіїв дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Повідомляється, що оформити Європротокол можуть водії, які одночасно мають у "Дії":
- верифікований РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- цифровий паспорт - ID-картку, закордонний або посвідку;
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ - як власник або належний користувач;
- діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.
"В інших випадках - оформлюйте паперовий Європротокол або викликайте поліцію", - підсумували у прес-службі "Дії".
Нагадаємо, раніше у МВС розповіли, чи штрафуватимуть автоматично водіїв без електронної страховки.
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