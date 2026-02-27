ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію"

П'ятниця 27 лютого 2026 08:00
UA EN RU
Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію" Гроші повертають навіть після закінчення дії поліса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль. Гроші повертають навіть у тому випадку, якщо термін дії поліса вже закінчився.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Facebook.

Читайте також: Зелений чи жовтий? Що означає колір вашої автоцивілки в "Дії" та чи діє вона

Головне:

  • Хто отримає: Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Умова: Поліс має бути укладений з 1 січня 2025 року.
  • Механізм: Частину вартості покриває страхова, решту - держава. Послуга доступна через "Дію".

Як працює програма компенсації

Автоцивілка для пільгових категорій стає фактично безкоштовною. Для отримання виплати необхідно мати посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія".

Вимоги до автомобіля:

  • Транспортний засіб має відповідати критеріям програми (авто зареєстроване на пільговика, об'єм двигуна до 2500 см³ (або до 100 кВт для електро).
  • Авто не повинно використовуватися для комерційних цілей (таксі або вантажні перевезення).
  • Пільга поширюється лише на одне авто.

Як подати заяву

Оформлення відбувається онлайн у кілька кліків:

  1. Відкрийте застосунок "Дія".
  2. Перейдіть у розділ "Ветеран PRO".
  3. Заповніть заяву на компенсацію.

Кошти після опрацювання заявки надійдуть безпосередньо на вашу Дія.Картку. Проект реалізують Мінветеранів та Мінцифри спільно з МТСБУ.

Читайте також про те, що торік Кабмін затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам вартість обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Раніше ми писали про те, що в Україні запускають пілотний проект державного фінансування медико-психологічної допомоги ветеранам із залежностями. Програма надаватиме комплексний супровід тривалістю майже рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Страховка Поради водіям Ветерани
Новини
Уперше в історії: Меланія Трамп очолить засідання Радбезу ООН
Уперше в історії: Меланія Трамп очолить засідання Радбезу ООН
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі