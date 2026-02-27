Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію"
Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль. Гроші повертають навіть у тому випадку, якщо термін дії поліса вже закінчився.
Головне:
- Хто отримає: Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Умова: Поліс має бути укладений з 1 січня 2025 року.
- Механізм: Частину вартості покриває страхова, решту - держава. Послуга доступна через "Дію".
Як працює програма компенсації
Автоцивілка для пільгових категорій стає фактично безкоштовною. Для отримання виплати необхідно мати посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія".
Вимоги до автомобіля:
- Транспортний засіб має відповідати критеріям програми (авто зареєстроване на пільговика, об'єм двигуна до 2500 см³ (або до 100 кВт для електро).
- Авто не повинно використовуватися для комерційних цілей (таксі або вантажні перевезення).
- Пільга поширюється лише на одне авто.
Як подати заяву
Оформлення відбувається онлайн у кілька кліків:
- Відкрийте застосунок "Дія".
- Перейдіть у розділ "Ветеран PRO".
- Заповніть заяву на компенсацію.
Кошти після опрацювання заявки надійдуть безпосередньо на вашу Дія.Картку. Проект реалізують Мінветеранів та Мінцифри спільно з МТСБУ.
