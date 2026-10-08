Оформить Европротокол теперь можно в "Дія": как это сделать и каковы условия
Украинцы получили возможность оформлять Европротокол при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) онлайн - в приложении "Дія". Но сделать это можно лишь при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Ивана Выговского в Telegram.
Что нужно для оформления Европротокола в "Дія"
В четверг, 8 октября, чиновник сообщил, что отныне оформить Европротокол при незначительных ДТП можно в приложении "Дія".
"Без бумаг и лишнего ожидания. Вся процедура - в смартфоне", - подчеркнул Выговский.
Он объяснил, что в таком случае:
- данные проверяются автоматически;
- оформленный Европротокол - сразу передается страховым компаниям.
В каких случаях Европротокол можно оформить в "Дія"
По данным министра внутренних дел, онлайн-оформление Европротокола доступно только в случае:
- ДТП с участием двух автомобилей;
- если отсутствуют погибшие или травмированные;
- если у водителей есть полисы обязательного страхования.
"Это решение стало еще одним результатом работы МВД по цифровизации услуг", - констатировал Выговский.
Он уточнил, что МВД - вместе с Министерством цифровой трансформации, Национальной полицией и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (либо МТСБУ) "усовершенствовали механизм, чтобы сделать его максимально удобным для водителей".
"Продолжаем работать для того, чтобы взаимодействие с государством было простым и понятным", - подытожил глава Министерства внутренних дел.
Как оформить Европротокол в приложении "Дія"
В пресс-службе "Дія" напомнили , что Европротокол - это простой способ оформить ДТП без вызова полиции.
То есть водители самостоятельно фиксируют обстоятельства аварии и передают соответствующие данные.
Чтобы оформить Европротокол в "Дія", нужно :
- обновить приложение "Дія";
- зайти в него и перейти в раздел "Сервіси";
- выбрать "Водієві" и перейти к услуге "Європротокол";
- проверить все данные (информация о водителях, автомобилях и страховых полисах подтянется из государственных реестров автоматически);
- заполнить детали ДТП;
- добавить фото поврежденных автомобилей на месте ДТП;
- получить согласие и подпись второго водителя - через QR-код или оповещение в "Дія";
- подписать документ "Дія.Підпис" и отправить.
"После успешного подписания обеими сторонами "Дія" автоматически передает Европротокол в МТСБУ, а потом МТСБУ передает в страховые компании", - объяснили водителям.
Далее гражданам посоветовали связаться со своей страховой компанией - чтобы получить дальнейшие инструкции.
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Кто может воспользоваться такой онлайн-услугой
Перед оформлением Европротокола украинцам посоветовали убедиться в том, что:
- участники ДТП - только два авто;
- в результате происшествия нет травмированных людей;
- оба водителя не имеют алкогольного или наркотического опьянения;
- оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности);
- оба водителя пришли к соглашению насчет обстоятельств ДТП.
Сообщается, что оформить Европротокол могут водители, которые одновременно имеют в "Дія":
- верифицированный РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);
- цифровой паспорт - ID-карту, заграничный или вид на жительство;
- удостоверение водителя;
- свидетельство о регистрации ТС - как владелец или надлежащий пользователь;
- действующий полис ОСАГО на авто, попавшее в ДТП.
"В других случаях - оформляйте бумажный Европротокол или вызывайте полицию", - подытожили в пресс-службе "Дія".
Напомним, ранее в МВД рассказали, будут ли автоматически штрафовать водителей без электронной страховки.
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