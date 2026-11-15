Росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині, понад 40 тисяч споживачів без світла

Фото: енергетик ДТЕК на пошкодженому після російської атаки об'єкті (Getty Images)

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Російські війська вночі 15 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження залишили без світла десятки тисяч родин, ремонт триватиме певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла", - йдеться у повідомленні. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно. Наразі фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання. У компанії попередили, що відновлення потребуватиме часу. Водночас енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів області.