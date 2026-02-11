Зелений чи жовтий? Що означає колір вашої автоцивілки в "Дії" та чи діє вона
Автоцивілка в "Дії" стала повноцінною заміною паперовому бланку, проте водії часто плутаються у кольорових позначках та не знають, де шукати документ.
РБК-Україна з посиланням на "Дію" розповідає, як за лічені секунди перевірити дійсність страховки та що робити, якщо вона раптово зникла із застосунку.
Де шукати автоцивілку
Страховий поліс відображається в картці техпаспорта автомобіля. Його можна відкрити через меню документа - "три крапки" - "Страховий поліс ОСЦПВ" або натиснувши на кольорову стрічку в техпаспорті.
Статус поліса позначається кольором:
- зелений - поліс дійсний;
- жовтий - дані потребують уточнення, поліс наразі недійсний.
Коли поліс з’являється в застосунку
Автоцивілка підтягнеться в "Дію" на наступний день після оформлення - за умови, що страхова компанія внесла інформацію до Центральної бази даних МТСБУ. Актуальний статус можна перевірити також на сайті МТСБУ.
Якщо в реєстрі МТСБУ поліс є, а в застосунку він не відображається, користувачам радять звірити VIN-код та номер авто в техпаспорті й у страховому полісі. У разі помилки слід звернутися до страхової компанії. Якщо дані правильні - спробувати переавторизуватися в застосунку.
Якщо особа є належним користувачем автомобіля, то вона може бачити страховий поліс. Для цього власнику потрібно скористатися послугою "Шеринг авто" в застосунку "Дія". Після цього техпаспорт і страховий поліс з’являться і в користувача.
Чи є цифрова автоцивілка офіційним документом
Юридичну силу цифрового техпаспорта зі страховим полісом визначено постановою Кабінету міністрів України №1453 від 29 грудня 2021 року. Електронний документ є повноцінним підтвердженням чинної страховки.
Нагадаємо, у грудні 2025 року у "Дії" запустили нову онлайн-послугу для ветеранів і ветеранок - компенсацію автоцивілки. Особи зі статусом УБД або з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути 100% вартості страхового поліса. Послуга доступна для авто, що використовуються для особистих потреб і відповідають визначеним технічним вимогам.
РБК-Україна писало, що Верховна Рада ухвалила закон про 100% компенсацію автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни ще навесні минулого року. Половину вартості покриватиме МТСБУ, іншу - держава. Компенсація діє з 1 січня 2025 року і до завершення воєнного стану плюс ще рік після нього.