ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи штрафуватимуть автоматично водіїв без електронної страховки: що кажуть в МВС

23:17 05.03.2026 Чт
2 хв
В МВС розвінчали популярний фейк про страхування автомобіля та штраф, але є нюанс
aimg Антон Корж
Чи штрафуватимуть автоматично водіїв без електронної страховки: що кажуть в МВС Ілюстративне фото: штраф все ще можна отримати після зупинки поліцейськими (Getty Images)

В Україні не планується автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові документи про автострахування, а не електронні. Для цього немає жодних законодавчих підстав.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також: Зелений чи жовтий? Що означає колір вашої автоцивілки в "Дії" та чи діє вона

В Міністерстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку замість електронної не відповідає дійсності. Наразі немає жодних законодавчих підстав, щою класифікувати це, як порушення.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки", - зазначили у міністерстві.

При цьому в МЗС додали, що система автофіксації порушень не адаптована для такого завдання технічно.

"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше", - запевнили в МВС.

Втім, все ще залишається можливість отримати штраф за відсутність страховки від поліцейських, які зупинять автомобіль.

"Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека. А ще завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не на яскраві заголовки для хайпу", - додали в МВС.

Нагадаємо, доречі, що ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль. Гроші повертають навіть у тому випадку, якщо термін дії поліса вже закінчився.

Також ми розповідали про порядок реєстрації нового автомобіля в сервісних центрах МВС: куди звертатися, як можна оформити авто особисто або через автосалон, які документи потрібні та які обов’язкові платежі слід сплатити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України
Новини
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні