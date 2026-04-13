В одну з областей України йдуть сильні заморозки до -5

"Попередження про сильні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності, помаранчевого – по Одеській області", - йдеться уповідомленні Гідрометцентру.

Зазначається, що вночі 14 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі, від 0 до -5 градусів за Цельсієм.

Уночі 14 квітня морози також очікуються й у Києві - на поверхні ґрунту температура становитиме 0...-2 градуси. На тлі зниження температури у столиці оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

При цьому на більшості території України на тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше – до +15 градусів. Також у центральних та південних областях очікуються невеликі дощі.

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.