UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В одну з областей України йдуть сильні заморозки до -5

14:54 13.04.2026 Пн
2 хв
Заморозки у повітрі очікуються вже цієї ночі
aimg Костянтин Широкун
Фото: в одну з областей України йдуть сильні заморозки (Getty Images)

У ніч з 13 на 14 квітня у Київській та Одеській областях можливі сильні заморозки, шкали термометрів місцями опустяться до 5 градусів нижче нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

"Попередження про сильні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності, помаранчевого – по Одеській області", - йдеться уповідомленні Гідрометцентру.

Зазначається, що вночі 14 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі, від 0 до -5 градусів за Цельсієм.

Уночі 14 квітня морози також очікуються й у Києві - на поверхні ґрунту температура становитиме 0...-2 градуси. На тлі зниження температури у столиці оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

При цьому на більшості території України на тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше – до +15 градусів. Також у центральних та південних областях очікуються невеликі дощі.

Погода в Україні у квітні

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаПогода в УкраїніПогода