В одну из областей Украины идут сильные заморозки до -5

"Предупреждение о сильных метеорологических явлениях II уровня опасности, оранжевого - по Одесской области", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что ночью 14 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе, от 0 до -5 градусов по Цельсию.

Ночью 14 апреля морозы также ожидаются и в Киеве - на поверхности почвы температура составит 0...-2 градуса. На фоне снижения температуры в столице объявили І уровень опасности, желтый.

При этом на большинстве территории Украины на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов. Также в центральных и южных областях ожидаются небольшие дожди.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.