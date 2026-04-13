RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В одну из областей Украины идут сильные заморозки до -5

14:54 13.04.2026 Пн
2 мин
Заморозки в воздухе ожидаются уже этой ночью
aimg Константин Широкун
Фото: в одну из областей Украины идут сильные заморозки (Getty Images)

В ночь с 13 на 14 апреля в Киевской и Одесской областях возможны сильные заморозки, шкалы термометров местами опустятся до 5 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

"Предупреждение о сильных метеорологических явлениях II уровня опасности, оранжевого - по Одесской области", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что ночью 14 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе, от 0 до -5 градусов по Цельсию.

Ночью 14 апреля морозы также ожидаются и в Киеве - на поверхности почвы температура составит 0...-2 градуса. На фоне снижения температуры в столице объявили І уровень опасности, желтый.

При этом на большинстве территории Украины на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов. Также в центральных и южных областях ожидаются небольшие дожди.

Погода в Украине в апреле

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаПогода в УкраинеПогода