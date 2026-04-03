Один з регіонів РФ на Далекому Сході залишився без бензину: що там відбувається

В Росії на тлі ударів українських безпілотників виник жорсткий дефіцит бензину на Далекому Сході. Наприклад, в Охотському окрузі Хабаровського краю бензину немає взагалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Видання зазначає, що Охотський округ - це найвіддаленіший район регіону, при цьому розміром він з Мурманську чи Вологодську області. Попри це, там з 2018 року існувала одна (!) приватна заправка, яка перестала продавати пальне ще у березні.
Єдиний шлях постачання палива в район - морський, у рамках так званої програми "Північного завезення" з кінця весни до кінця осені. Але через дефіцит в регіон взагалі погано завозять паливо, а в Охотську склалася особливо важка ситуація - там його відпускають тільки на потреби лікарень та комунальних установ.
За даними видання, люди купують пальне у перекупників, доводиться платити 30-35 тисяч рублів за бочку в 200 літрів - за літр виходить 150-170 рублів, що набагато більше, ніж по Росії загалом.
Влада округу заявила, що при річній потребі в мінімум 900 тонн бензину завезли тільки 500 тонн, а резерви палива майже вичерпані. Місцеве населення скаржиться, що дизель теж скоро зникне з продажу - його просто немає.
Наразі, за даними видання, влада ввела обмеження на видачу бензину населенню. Наразі "в одні руки" продають не більше 20 літрів на день (1 каністру).
Зазначимо, останніми днями Україна значно посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Зокрема 29 березня СБУ повідомила про успішний удар по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга.
Також нова атака відбулася в ніч на 31 березня - вибухи та інтенсивну стрілянину знову було чути над містом Усть-Луга, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах.
28 березня стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", стратегічно важливому для забезпечення паливом російського угруповання військ. Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило масштабну пожежу.
У ніч на 2 квітня в російській Уфі спалахнула сильна пожежа на нафтопереробному заводі після атаки дронів. При цьому цей НПЗ не вперше стає ціллю атак. Зокрема, попередній удар було зафіксовано 23 березня.