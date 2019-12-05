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В Одесской ОГА назвали вероятную причину пожара в колледже

Новости » Общество     05.12.2019 - 00:10
В Одесской ОГА назвали вероятную причину пожара в колледже
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

По данным ГСЧС, пожар возник из-за сломанного удлинителя

Пожар в колледже Одессы 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что сейчас существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как така угроза будет снята.

"Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ писали, что причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

РБК-Украина писало, что завтра, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидацию последствий пожара.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Еще 15 человек считаются пропавшими.

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