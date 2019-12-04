ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Одессе перекроют движение из-за пожара в колледже

Новости » Общество     04.12.2019 - 23:34
Завтра в Одессе перекроют движение из-за пожара в колледже
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

На месте происшествия проведут следственные действия

Завтра, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидацию последствий пожара. На участке улицы Пушкинской и Троицкой будет перекрыто движение транспорта, а именно:

  • Троицкая - Пушкинская
  • Троицкая - Осипова.

Завтра в Одессе перекроют движение из-за пожара в колледжеПо периметру места происшествия на перекрестках будут работать регулировщики.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Еще 15 человек считаются пропавшими.

РБК-Украина писало, что по факту пожара в учебном заведении полиция открыла уголовное производство.

В Одессе объявили двухдневный траур в связи с пожаром Пожар в одесском колледже ликвидирован
Новости Украины Одессаограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь