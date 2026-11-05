Зеленський розраховує на більше допомоги США Україні після перемоги демократів

Президент Володимир Зеленський сподівається, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дозволить Києву здобувати більше американської допомоги. Йдеться як про фінансову підтримку, так і про постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку українського лідера, посилення підтримки Вашингтону може вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Глава держави зазначив, що демократи відкрито виступають за підтримку України та відновлення більш тісних відносин між США та Європою. Він також подякував республіканцям, які підтримують Київ.

"Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання їй допомоги. Вони говорять про відновлення зв'язків між Сполученими Штатами та Європою. Тому є надія, що виникне баланс сил і ми отримаємо більшу підтримку", - сказав Зеленський.

Очікування президента пов'язані із результатами проміжних виборів у США. За їхніми підсумками, демократи з 2027 року контролюватимуть обидві палати Конгресу.

За словами Зеленського, якщо Конгрес розпочне виступати за масштабну фінансову та військову допомогу Україні, це може стати додатковим чинником тиску на Москву.

"Якщо Конгрес зараз говоритиме про потужну фінансову підтримку чи військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде щось позитивне, що вплине на Путіна", - наголосив український лідер.