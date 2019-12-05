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В Одеській ОДА назвали ймовірну причину пожежі в коледжі

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 00:10
В Одеській ОДА назвали ймовірну причину пожежі в коледжі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

За даними ДСНС, пожежа виникла через зламаний продовжувач

Пожежа в коледжі Одеси 4 грудня ймовірно виникла через зламаний продовжувач. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що наразі існує велика загроза завалення стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде знято.

"Зараз зарано говорити про причини загоряння. За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За даними ДСНС, ймовірною причиною став зламаний продовжувач", - йдеться в повідомленні.

Раніше місцеві ЗМІ писали, що причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

РБК-Україна писало, що завтра, 5 грудня, навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекриють рух транспорту. Обмеження почнуть діяти з 7:00. На місці події проводитимуть слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

В результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. Ще 15 людей вважаються зниклими.

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