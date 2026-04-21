В Одесі затримали 8 представників ТЦК після погоні зі стріляниною

Джерела РБК-Україна розповіли, що були затримані вісім представників Пересипського ТЦК та один дільничний.

Зазначається, що фігуранти вимагали 50 тисяч доларів.

"Суспільному" в обласному ТЦК повідомили, що для з’ясування всіх подробиць на місце події виїхало керівництво відомства.

"Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення", - йдеться у заяві пресслужби ОТЦК.

Повідомляється, що затримання представників ТЦК відбувалось на вулиці Балківській із переслідуванням та пострілами.

В Одеському ОТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК Одеси. Зазначається, що керівництво відомтсва забезпечує "повну взаємодію з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей".

Інші затримання представників ТЦК

У січні суд в Одесі заарештував трьох працівників ТЦК та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар у розмірі 6000 доларів за "вирішення питання" з мобілізацією.

Раніше ДБР разом із СБУ та Держприкордонслужбою викрило двох військовослужбовців ТЦК на Прикарпатті, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. Її організаторами виявилися два сержанти одного з районних ТЦК Івано-Франківської області.